CONFÉRENCE LES COURS MARTIALES DE L’HÉRAULT À LA LIBÉRATION Montpellier
CONFÉRENCE LES COURS MARTIALES DE L’HÉRAULT À LA LIBÉRATION Montpellier jeudi 30 avril 2026.
CONFÉRENCE LES COURS MARTIALES DE L’HÉRAULT À LA LIBÉRATION
Archives départementales Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Dans le cadre des Jeudis de l’histoire , cycle de rencontres autour d’auteurs, de spécialistes, proposé par les Archives départementales de l’Hérault.
À la Libération; deux cours martiales siègent à Béziers et à Montpellier du 30 août au 14 septembre 1944. pourquoi ces juridictions militaires sont-elles instituées ? Comment fonctionnent-elles ? Quel est leur bilan ?
Une conférence de Pierre Maraval, avocat et docteur en droit.
En lien avec l’exposition Vivre la guerre en Hérault, 1939-1945 présentée à Pierresvives du 20 novembre 2025 au 9 mai 2026.
Entrée libre et gratuite.
Tout public .
Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 37 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Jeudis de l’histoire series of meetings with authors and specialists, organized by the Archives départementales de l’Hérault.
L’événement CONFÉRENCE LES COURS MARTIALES DE L’HÉRAULT À LA LIBÉRATION Montpellier a été mis à jour le 2026-02-18 par 34 PIERRESVIVES