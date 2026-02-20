CONFÉRENCE LES COURS MARTIALES DE L’HÉRAULT À LA LIBÉRATION

Archives départementales Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Dans le cadre des Jeudis de l’histoire , cycle de rencontres autour d’auteurs, de spécialistes, proposé par les Archives départementales de l’Hérault.

À la Libération; deux cours martiales siègent à Béziers et à Montpellier du 30 août au 14 septembre 1944. pourquoi ces juridictions militaires sont-elles instituées ? Comment fonctionnent-elles ? Quel est leur bilan ?

Une conférence de Pierre Maraval, avocat et docteur en droit.

En lien avec l’exposition Vivre la guerre en Hérault, 1939-1945 présentée à Pierresvives du 20 novembre 2025 au 9 mai 2026.

Entrée libre et gratuite.

Tout public .

Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 37 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Jeudis de l’histoire series of meetings with authors and specialists, organized by the Archives départementales de l’Hérault.

L’événement CONFÉRENCE LES COURS MARTIALES DE L’HÉRAULT À LA LIBÉRATION Montpellier a été mis à jour le 2026-02-18 par 34 PIERRESVIVES