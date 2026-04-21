Montpellier

KOSMIK Festival

345 Avenue de Heidelberg Montpellier Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-08

Les 8 et 9 mai, le stade de la Mosson à Montpellier accueille la première édition du KOSMIK Festival, un nouvel événement dédié aux cultures hip-hop. En plein air, au cœur d’un lieu emblématique, le festival réunit sur scène de grands noms du rap francophone aux côtés d’artistes émergents de la scène locale.

Line up ➡️ YOUSSOUPHA GEORGIO DEMI PORTION EKLOZ ROYA KILLA KOEURBO FALS

Concerts, World breakdance battle kidz, graff, diffusion de match sur grand écran, rencontres… feront découvrir au public le hip-hop dans toute sa diversité.

**[Billetterie](https://www.unisons.fr/festival-kosmik-montpellier)** .

345 Avenue de Heidelberg Montpellier 34080 Hérault Occitanie

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L’événement KOSMIK Festival Montpellier a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34