Montpellier

RESTANKIDS FABRIQUE TON MOBILE EN COQUILLAGES

3 Rue du Lantissargues Montpellier Hérault

Tarif : 28 – 28 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

DEVIENS UN AVENTURIER DE L’OCÉAN

Un atelier créatif et délicat où les enfants réalisent leur propre mobile décoratif inspiré de l’univers marin.

DEVIENS UN AVENTURIER DE L’OCÉAN

Un atelier créatif et délicat où les enfants réalisent leur propre mobile décoratif inspiré de l’univers marin.

Ils commencent par peindre et personnaliser des coquillages, en jouant avec les couleurs, les motifs et les détails. Ils assemblent ensuite leur création pour composer un mobile unique, en y ajoutant fils, perles ou autres éléments décoratifs.

Chaque enfant repart avec un objet poétique, prêt à être suspendu et à apporter une touche douce et naturelle à son univers.

Pour les 4 à 12 ans.

Nous prenons les chèques vacances, en version papier et numérique! .

3 Rue du Lantissargues Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 20 97 36 contactrestanque@gmail.com

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English :

BECOME AN OCEAN ADVENTURER

A creative and delicate workshop where children create their own decorative mobile inspired by the marine world.

L’événement RESTANKIDS FABRIQUE TON MOBILE EN COQUILLAGES Montpellier a été mis à jour le 2026-04-08 par 34 OT MONTPELLIER