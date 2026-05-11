Montpellier

EXPOSITION JARDIN SECRET FRAGMENTS

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-21

Ne manquez pas l’exposition Jardin Secret de l’artiste Fragments présentée à l’Office de tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole, place de la comédie.

Ne manquez pas l’exposition Jardin Secret par l’artiste Fragments présentée à l’Office de tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole, place de la comédie.

Du 21 au 28 mai elle sera accompagnée de plusieurs temps forts live painting, ateliers, chasse aux trésors et rencontre.

Au programme de la semaine

– Vernissage ouvert au public le jeudi 21 mai 18h-20h

– Exposition, live painting et rencontre les 23,24 et 25 mai dans l’Office du tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole

– Rencontre et dédicace le 28 mai .

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

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English :

Don’t miss the Jardin Secret exhibition by artist Fragments at the Montpellier Méditerranée Métropole Tourist Office, place de la comédie.

L’événement EXPOSITION JARDIN SECRET FRAGMENTS Montpellier a été mis à jour le 2026-05-07 par 34 OT MONTPELLIER