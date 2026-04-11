Montpellier

RESTANKIDS ATELIER FABRICATION D’UNE DE SURF

3 Rue du Lantissargues Montpellier Hérault

Tarif : 28 – 28 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

DEVIENS UN AVENTURIER DE L’OCÉAN

Un atelier créatif où les enfants imaginent et réalisent leur propre planche de surf décorative d’environ 80 cm de haut.

DEVIENS UN AVENTURIER DE L’OCÉAN

Un atelier créatif où les enfants imaginent et réalisent leur propre planche de surf décorative d’environ 80 cm de haut.

À partir d’un support en bois, ils personnalisent leur planche avec peintures, feutres et éléments de collage. Inspirés par l’univers de l’océan, ils jouent avec les couleurs, les motifs et les matières pour créer une pièce unique, à leur image.

Pensé comme un moment d’expression libre, cet atelier leur permet d’explorer leur créativité tout en réalisant un véritable objet décoratif, qu’ils pourront emporter et accrocher chez eux.

Pour les 4 à 12 ans.

Nous prenons les chèques vacances, en version papier et numérique! .

3 Rue du Lantissargues Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

BECOME AN OCEAN ADVENTURER

A creative workshop where children imagine and create their own decorative surfboard, about 80 cm high.

L’événement RESTANKIDS ATELIER FABRICATION D’UNE DE SURF Montpellier a été mis à jour le 2026-04-08 par 34 OT MONTPELLIER