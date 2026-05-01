AFTERWORK AU PULLMAN MONTPELLIER CENTRE Montpellier
AFTERWORK AU PULLMAN MONTPELLIER CENTRE Montpellier mercredi 13 mai 2026.
Montpellier
AFTERWORK AU PULLMAN MONTPELLIER CENTRE
1 Rue des Pertuisanes Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-05-13 2026-05-27 2026-06-10 2026-06-24 2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19 2026-09-02 2026-09-16
Ne manquez pas les afterworks au Pullman Montpellier Centre !
Sur le rooftop du Vertigo à partir de 18h30
Une soirée unique dans un cadre prestigieux… Le Pullman Montpellier Centre vous convie à un afterwork musical au sommet de la ville.
Ne manquez pas les afterworks au Pullman Montpellier Centre !
Sur le rooftop du Vertigo à partir de 18h30
Une soirée unique dans un cadre prestigieux… Le Pullman Montpellier Centre vous convie à un afterwork musical au sommet de la ville.
Prenez place sur notre rooftop au style raffiné avec vue panoramique, savourez un verre, et laissez-vous porter par l’alliance parfaite entre musique live et coucher de soleil.
Au programme
• 13 mai (opening) Dj Jeanba 18h30–21h30
• 27 mai Dj M.jon: 18h30–21h30
• 10 juin Live Les Inco 18h30–21h30
• 24 juin Dobber Music 18h30–21h30
• 8 juillet Dj M.jon::18h30–21h30
• 22 juillet Live Les Inco: 18h30–21h30
• 5 août Dj Jeanba 18h30–21h30
• 19 août Dj M.jon: 18h30–21h30
• 2 septembre Live Les Inco: 18h30–21h30
• 16 septembre ( closing) Dj Jeanba 18h30–21h30
Entrée libre Ambiance lounge et chaleureuse .
1 Rue des Pertuisanes Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 99 72 72
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English :
Don’t miss the afterworks at Pullman Montpellier Centre!
On the Vertigo rooftop from 6:30pm
A unique evening in a prestigious setting? Pullman Montpellier Centre invites you to a musical afterwork at the top of the city.
L’événement AFTERWORK AU PULLMAN MONTPELLIER CENTRE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT MONTPELLIER
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