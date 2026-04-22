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FRIDAY NIGHT Montpellier

FRIDAY NIGHT Montpellier vendredi 8 mai 2026.

Adresse : 609 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand

Ville : 34000 Montpellier

Département : Hérault

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif :

Montpellier

FRIDAY NIGHT

609 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26

À partir du vendredi 8 mai, retrouvez-nous tous les vendredis soir pour une ambiance élégante et festive, portée par un DJ live aux sonorités Deep House.
À partir du vendredi 8 mai, retrouvez-nous tous les vendredis soir pour une ambiance élégante et festive, portée par un DJ live aux sonorités Deep House.

Dans un cadre raffiné, profitez d’une expérience complète

– Cuisine ouverte de 19h30 à 23h
– Tapas à partager ou à la carte
– Cocktails signature
– Sélection de vins & champagnes
– Sélection de poissons frais et viandes levés aux guéridons

Que ce soit pour bien démarrer le week-end, partager un moment entre amis ou prolonger vos soirées dans une atmosphère musicale, les Friday Night de LATTARA s’annoncent comme le nouveau rendez-vous incontournable à Port Marianne.   .

609 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 9 81 59 21 62 

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English :

From Friday May 8 onwards, join us every Friday evening for an elegant and festive atmosphere, featuring a live DJ with a Deep House soundtrack.

L’événement FRIDAY NIGHT Montpellier a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 OT MONTPELLIER

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