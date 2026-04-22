FRIDAY NIGHT Montpellier
FRIDAY NIGHT Montpellier vendredi 8 mai 2026.
Montpellier
FRIDAY NIGHT
609 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26
À partir du vendredi 8 mai, retrouvez-nous tous les vendredis soir pour une ambiance élégante et festive, portée par un DJ live aux sonorités Deep House.
À partir du vendredi 8 mai, retrouvez-nous tous les vendredis soir pour une ambiance élégante et festive, portée par un DJ live aux sonorités Deep House.
Dans un cadre raffiné, profitez d’une expérience complète
– Cuisine ouverte de 19h30 à 23h
– Tapas à partager ou à la carte
– Cocktails signature
– Sélection de vins & champagnes
– Sélection de poissons frais et viandes levés aux guéridons
Que ce soit pour bien démarrer le week-end, partager un moment entre amis ou prolonger vos soirées dans une atmosphère musicale, les Friday Night de LATTARA s’annoncent comme le nouveau rendez-vous incontournable à Port Marianne. .
609 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 9 81 59 21 62
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English :
From Friday May 8 onwards, join us every Friday evening for an elegant and festive atmosphere, featuring a live DJ with a Deep House soundtrack.
L’événement FRIDAY NIGHT Montpellier a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 OT MONTPELLIER
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