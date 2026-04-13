À la recherche des trésors cachés du musée, Musée Fabre, Montpellier

À la recherche des trésors cachés du musée Samedi 23 mai, 19h00 Musée Fabre Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Par Gabriela Mendoza, illustratrice.

Partez à l’aventure dans le parcours ancien avec votre carte au trésor ! Observez bien les tableaux du musée pour trouver des indices cachés dans cinq salles différentes. À la fin, les jeunes explorateurs pourront choisir leur tatouage éphémère préféré inspiré des oeuvres découvertes.

Musée Fabre 39 Boulevard de Bonnes Nouvelles, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0467148300 https://www.museefabre.fr Riches collections de peintures de toutes les écoles : œuvres italiennes des XVIe et des XVIIe siècles, beaux tableaux espagnols et flamands, l’école hollandaise est représentée par ses meilleurs maîtres, mais la place prépondérante est occupée par la peinture française du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Collection de dessins italiens et français du XVIIe au XIXe siècle. Sculptures bronzes, céramique italienne et française. Tramway lignes 1, 2 stations Comédie et Corum, ligne 4 station Corum.

Par Gabriela Mendoza, illustratrice.

©musée Fabre Montpellier 3M photo Angéline Petit