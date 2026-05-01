FESTIVAL JEUNES TALENTS CAMILLE ! Montpellier

Montpellier

FESTIVAL JEUNES TALENTS CAMILLE !

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-21 2026-05-22

Un opéra pop et poétique pour les tout-petits

Dans une clairière joyeuse et colorée, quatre arbres magiques attendent Olympia. Un souffle la réveille… Elle ouvre les yeux, curieuse. Que va-t-elle découvrir aujourd’hui ? L’hiver tout blanc et feutré ? Le printemps en fleurs ? Les jeux ensoleillés de l’été ? Ou les feuilles dansantes de l’automne ?

Hello, hello ! Venez assister à une journée exceptionnelle

de pot de départ dans mon entreprise !

Un documentaire totalement inédit sur les Inside de ma boîte que je nomme MA FAMILLE , vous y découvrirez tous les/DRIIING DRIIIING

Ah excusez-moi, je réponds à ce coup de fil.

La patronne bonjour !

…

Comment ça ?

…

Le spectacle ne tourne pas autour de moi ?

…

T’es viré ! J’organise ton pot de départ pour fin de semaine !

Excusez-moi, c’était un de mes larbins.

Bon apparemment j’étais à l’ouest, pendant le spectacle vous ne suivrez pas mon histoire, mais celle de mon employée préférée, Camille ! Un sucre, à qui il arrivera plein de péripéties, elle qui ne vit et ne dors que pour son travail.

Elle passe ses journées au boulot et dans les transports, jusqu’au moment où, BAM ! … Judith, sa colocataire décide de l’emmener en soirée. Et c’est le DRAME ! Judith se BIIIIIIP (censure pour cause de spoil).

Suite à ça, Camille se retrouve perdue dans un cauchemar où elle fera des rencontres de plus en plus… étranges, qui la feront réfléchir à sa place dans la société.

Un spectacle tapissé d’humour, de joie et de tendresse, orchestré par le frère du personnage principal …

Eh bah ça me donne envie de le voir pas vous ?

Bon je retourne martyriser… euh… m’occuper de mes employés j’ai une boite à gérer moi !

En espérant vous revoir en mai ! À plus dans le bus.

LA PATRONNE

Durée 1h- À partir de 10 ans

Théâtre Contemporain .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

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English :

A poetic pop opera for toddlers

In a cheerful, colorful glade, four magical trees await Olympia. A whisper wakes her up? She opens her eyes, curious. What will she discover today? White, muffled winter? Spring in bloom? The sunny games of summer? Or the dancing leaves of autumn?

L’événement FESTIVAL JEUNES TALENTS CAMILLE ! Montpellier a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT MONTPELLIER