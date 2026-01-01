LA COMÉDIE DU LIVRE 2026 10 JOURS EN MAI Montpellier

LA COMÉDIE DU LIVRE 2026 10 JOURS EN MAI

Rue Pitot Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-15

La Comédie du Livre 10 jours en mai est un festival littéraire généraliste organisé depuis 1986 par Montpellier Méditerranée Métropole, en collaboration avec les librairies indépendantes du territoire. Malgré les défis budgétaires pesant sur de nombreux événements culturels, la Métropole et ses partenaires (Centre National du Livre, Région Occitanie, Sofia) réaffirment leur engagement en faveur du livre et de la lecture, vecteurs d’émancipation et de partage.

Chaque édition propose une programmation riche et audacieuse, articulée autour de plusieurs axes une carte blanche à un auteur, la mise en avant d’éditeurs, l’exploration des littératures européennes et internationales, ainsi qu’un focus sur la jeunesse et la bande dessinée. L’événement accorde une place privilégiée aux nouvelles voix et à l’édition indépendante.

Plus d’informations à venir .

Rue Pitot Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 34 70 00 comediedulivre@montpellier3m.fr

English :

La Comédie du Livre ? 10 jours en mai is a general literary festival organized since 1986 by Montpellier Méditerranée Métropole, in collaboration with the region’s independent bookshops.

