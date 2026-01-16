CONFÉRENCE REPORTÉE LE FONDS DIT DE LA WEHRMACHT DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER Montpellier

CONFÉRENCE REPORTÉE LE FONDS DIT DE LA WEHRMACHT DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

Archives départementales Montpellier Hérault

Dans le cadre des Jeudis de l’histoire , cycle de rencontres autour d’auteurs, de spécialistes, proposé par les Archives départementales de l’Hérault.

Conférence reportée à une date ultérieure

L’Université de Montpellier conserve dans quatre de leurs caisses originales de transport siglées de l’aigle nazi l’une des rares Soldatenbücherei aujourd’hui connue. Cette curieuse bibliothèque, qui abrite plusieurs centaines de livres de distraction et de loisirs mais conformes au régime -, et quelques volumes de propagande nazie, permet d’imaginer les soldats qui, rentrant de leur sinistre besogne, s’accordent un moment de paisible lecture.

Une conférence de Matthieu Desachy. Archiviste paléographe, docteur en histoire médiévale, conservateur général des bibliothèques, directeur de la bibliothèque Méjanes et des Archives de la ville d’Aix-en-Provence.

En lien avec l’exposition Vivre la guerre en Hérault, 1939-1945 présentée à Pierresvives du 20 novembre 2025 au 9 mai 2026.

Entrée libre et gratuite.

Tout public .

