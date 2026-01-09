CINÉMA LA ZONE D’INTÉRÊT Montpellier

CINÉMA LA ZONE D’INTÉRÊT

Médiathèque Montpellier Hérault

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

2026-05-06

Un film de Jonathan Glazer, en version originale sous-titrée

Le commandant d’Auschwitz Rudolf Höss et son épouse Hedwig réalisent sur un terrain directement adjacent au mur du camp leur vision d’une vie de rêve avec une famille nombreuse, une maison et un grand jardin. Cependant, lorsque Rudolf doit être muté à Oranienburg, leur petite vie idéale menace de s’effondrer et il cache l’information à son épouse. Quand Hedwig l’apprend, elle refuse de quitter sa maison de rêve.

Entrée libre et gratuite, billetterie gratuite ouverte 2h avant. .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

English :

A film by Jonathan Glazer, in original version with subtitles

