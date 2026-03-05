BRASSERIES EN FÊTE Montpellier

BRASSERIES EN FÊTE

Rue des Chasseurs Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-08

Les Brasseries de la Métropole de Montpellier vous invitent une nouvelle fois au Parc Montcalm pour sa cinquième édition de Brasseries en fête

On se retrouve à nouveau sur deux jours

· Jeudi 7 mai 17h00 00h00

· Vendredi 8 mai 12h00 00h00

Au programme

14 brasseries artisanales de la métropole, prêtes à vous faire déguster leurs meilleures créations

Programmation musicale 100% montpelliéraine avec des Dj Set tout au long des deux jours, ambiance disco house

Une variété de food-trucks pour satisfaire toutes les envies culinaires

Animations pour petits et grands, incluant des jeux pour enfants

Entrée libre

Vente d’écocups sur place ou via la billetterie (vous pouvez bien évidemment venir avec le vôtre, les brasseries ne fourniront pas de verre). .

Rue des Chasseurs Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

The Brasseries de la Métropole de Montpellier invite you once again to Parc Montcalm for their fifth Brasseries en fête event

