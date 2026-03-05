BRASSERIES EN FÊTE Montpellier
BRASSERIES EN FÊTE
Rue des Chasseurs Montpellier
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-07
2026-05-07 2026-05-08
Les Brasseries de la Métropole de Montpellier vous invitent une nouvelle fois au Parc Montcalm pour sa cinquième édition de Brasseries en fête
On se retrouve à nouveau sur deux jours
· Jeudi 7 mai 17h00 00h00
· Vendredi 8 mai 12h00 00h00
Au programme
14 brasseries artisanales de la métropole, prêtes à vous faire déguster leurs meilleures créations
Programmation musicale 100% montpelliéraine avec des Dj Set tout au long des deux jours, ambiance disco house
Une variété de food-trucks pour satisfaire toutes les envies culinaires
Animations pour petits et grands, incluant des jeux pour enfants
Entrée libre
Vente d’écocups sur place ou via la billetterie (vous pouvez bien évidemment venir avec le vôtre, les brasseries ne fourniront pas de verre). .
Rue des Chasseurs Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 34 70 00
English :
The Brasseries de la Métropole de Montpellier invite you once again to Parc Montcalm for their fifth Brasseries en fête event
