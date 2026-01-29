CANDLELIGHT LE MEILLEUR DE BRIDGERTON Montpellier

CANDLELIGHT LE MEILLEUR DE BRIDGERTON

Très cher·e lecteur·rice, Lady Whistledown a déjà rendu son verdict l’événement de la saison est là ! Rejoins-nous pour un concert magique avec Candlelight Le meilleur de Bridgerton par un ensemble à cordes à Montpellier.

Enveloppé par la douce lueur des bougies, écoute tes mélodies préférées de la série Bridgerton de Shondaland sur Netflix, réimaginées par un talentueux ensemble à cordes. Prêt à créer des souvenirs extraordinaires ? Achète tes billets dès maintenant !

Programme

Les plus grandes chansons de la série acclamée de Shondaland sur Netflix

Artistes

13 décembre

Quatuor à cordes Quatuor Aurores

26 décembre

Quatuor à cordes Ensemble de Paname

Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .

Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dear reader, Lady Whistledown has already delivered her verdict: the event of the season is here! Join us for a magical concert with Candlelight: The Best of Bridgerton by a string ensemble in Montpellier.

