Montpellier

ZLAN 2026

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

ZLAN, la plus grande compétition multigaming de France, est de retour à Montpellier en mai 2026 !

Le Zénith Sud accueillera la 8e édition de la ZLAN les 15, 16 et 17 mai prochains.

ZLAN, la plus grande compétition multigaming de France, est de retour à Montpellier en mai 2026 !

Le Zénith Sud accueillera la 8e édition de la ZLAN les 15, 16 et 17 mai prochains.

Pour la troisième année consécutive, le streamer ZeratoR et ZQSD Productions choisissent la prestigieuse salle de Montpellier pour organiser la plus grande compétition multigaming de France, confirmant l’attachement de la compétition au territoire montpelliérain.

ZLAN oblige, les épreuves sur lesquelles vont se disputer les candidats ne sont pas celles que l’on a l’habitude de voir dans les compétitions de jeux vidéo ! Pour la première fois, le public a choisi deux jeux de cette édition Street Fighter VI et Satisfactory.

Le reste de la sélection est aussi éclectique qu’à l’accoutumée, avec Age of Empires IV, Gorilla Showdown, Rocketboots Mania, Super Battle Golf et Worms W.M.D.

Les places pour les phases finales sont déjà en vente sur la billetterie.

Les inscriptions à la ZLAN 2026 sont ouvertes sur le site officiel de l’événement. Elles se termineront le 24 avril 2026 à 23h59.

Les qualifications auront lieu le 25 avril 2026 sur la chaîne Twitch de ZeratoR suivies de la sélection des streamers et du tirage au sort des participants. .

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : ZLAN 2026

ZLAN, France’s biggest multigaming competition, returns to Montpellier in May 2026!

The Zenith Sud will host the 8th edition of ZLAN on May 15, 16 and 17.

L’événement ZLAN 2026 Montpellier a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT MONTPELLIER