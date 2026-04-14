Présentation des jardins de Flaugergues par Brigitte de Colbert, Château de Flaugergues, Montpellier

Présentation des jardins de Flaugergues par Brigitte de Colbert Dimanche 7 juin, 11h00 Château de Flaugergues Hérault

Payant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

À l’occasion du 330e anniversaire de la fondation du domaine par Étienne de Flaugergues en 1696, une visite exceptionnelle, conduite par Brigitte de Colbert, permettra d’évoquer les travaux et les aménagements réalisés dans le parc depuis plus de trois siècles.

Château de Flaugergues 1744 Avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Port Marianne Hérault Occitanie 0499526637 http://www.flaugergues.com Construite à la fin du XVIIe siècle, Flaugergues est l’une de ces demeures appelées « folies » édifiées dans la campagne montpelliéraine. Les jardins ont étés aménagés au cours de l’histoire sur 4 hectares. La présence de la vigne date de l’époque romaine comme en témoigne la villa romaine au fond du parc (visible sur des photos aériennes). Les terrasses et le jardin à la française ont été aménagés par Étienne de Flaugergues en 1700. L’orangerie et le parc à l’anglaise en 1850 par Charles Joseph de Boussairolles. Une étude des jardins a été faite en 1997 par les étudiants de l’école d’architecture de Versailles, afin de redonner un avenir cohérent, ce qui a amené les propriétaires à faire de nombreux réaménagements en particulier, la bambousaie, l’allée des oliviers, l’orangerie et ses alentours, ainsi que la création d’un jardin des sens. Montpellier-Est, direction le Millénaire, 1 744 avenue Albert-Einstein. Bus n°9 Grammont arrêt Évariste-Gallois. Tram ligne 1 arrêt Place de France.

À l’occasion du 330e anniversaire de la fondation du domaine par Étienne de Flaugergues en 1696, une visite exceptionnelle, conduite par Brigitte de Colbert, permettra d’évoquer les travaux et les le…

©château de Flaugergues