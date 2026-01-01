FESTIVAL DES ARCHITECTURES VIVES

Dans plusieurs hôtels particuliers Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-09

La 20ème édition du Festival des Architectures Vives se déroule du 09 au 14 juin 2026 à Montpellier ! Le festival aura pour thématique LA TRANSMISSION.

La 20ème édition du Festival des Architectures Vives se déroule du 09 au 14 juin 2026 à Montpellier ! Le festival aura pour thématique LA TRANSMISSION.

L’architecture contemporaine éphémère investit le centre historique. Ce festival permet de découvrir les cours intérieures de certains hôtels particuliers de l’Écusson, à travers un parcours architectural insolite.

Plus d’informations à venir .

Dans plusieurs hôtels particuliers Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 92 51 17 communication@festivaldesarchitecturesvives.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 20th edition of the Festival des Architectures Vives takes place from June 09 to 14, 2026 in Montpellier! The theme of the festival is TRANSMISSION.

L’événement FESTIVAL DES ARCHITECTURES VIVES Montpellier a été mis à jour le 2025-12-30 par 34 OT MONTPELLIER