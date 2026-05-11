Montpellier

SEMAINE DU STREET ART À L’OFFICE DE TOURISME DE MONTPELLIER

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-21

L’Office de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole célèbre le street art avec une semaine spéciale du 21 au 28 mai !

L’Office de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole célèbre le street art avec une semaine spéciale du 21 au 28 mai !

Au programme

– Exposition Jardin Secret par Fragments, live painting et rencontre les 23,24 et 25 mai dans l’Office du tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole

– Chasse aux trésors dans tout Montpellier => 100 clés cachées 1 clé trouvée = 1 print offert

– Live painting au Polygone Montpellier le 26 mai

– Ateliers street art par Parcelle473 et Line-Up les 26 et 27 mai à l’Office de Tourisme (plus d’infos prochainement)

– Des artistes à l’honneur à la boutique de l’Office de tourisme

– Visite guidée Street art dans l’Ecusson par l’Office de Tourisme et sur réservation le lundi 25 mai .

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

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English :

Montpellier Méditerranée Métropole Tourist Office celebrates street art with a special week from May 21 to 28!

L’événement SEMAINE DU STREET ART À L’OFFICE DE TOURISME DE MONTPELLIER Montpellier a été mis à jour le 2026-05-07 par 34 OT MONTPELLIER