PETITS MÉTIERS D’AUTREFOIS AVEC EDOUARD MARSAL

Rue François Franque Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Une promenade littéraire et vivante sur les traces des petits métiers d’autrefois racontés par l’auteur occitan Edouard Marsal (1845-1929).

Visite en français

Une promenade littéraire et vivante sur les traces des petits métiers d’autrefois racontés par l’auteur occitan Edouard Marsal (1845-1929).

Accompagnés par un guide conférencier et un comédien vous rencontrerez une galerie de personnages attachants ou atypiques dans le Montpellier du XIXème siècle. Quand l’histoire de notre ville rencontre des récits de vies.

RDV Devant l’entrée de la promenade du Peyrou

Intersection de la rue Foch et de la rue Blottière, Montpellier

Sur réservation

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher .

Rue François Franque Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A lively, literary walk in the footsteps of the small trades of yesteryear, as told by Occitan author Edouard Marsal (1845-1929).

L’événement PETITS MÉTIERS D’AUTREFOIS AVEC EDOUARD MARSAL Montpellier a été mis à jour le 2026-02-17 par 34 OT MONTPELLIER