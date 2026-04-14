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Rencontre avec la troupe d’Opéra Junior, Opéra Comédie – Salon Victor Hugo, Montpellier

Rencontre avec la troupe d’Opéra Junior, Opéra Comédie – Salon Victor Hugo, Montpellier

Rencontre avec la troupe d’Opéra Junior, Opéra Comédie – Salon Victor Hugo, Montpellier samedi 9 mai 2026.

Lieu : Opéra Comédie - Salon Victor Hugo

Adresse : Place de la Comédie - Montpellier 34000

Ville : 34062 Montpellier

Département : Hérault

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : Gratuit pour les spectateurs ayant assisté au spectacle

Rencontre avec la troupe d’Opéra Junior 9 et 10 mai Opéra Comédie – Salon Victor Hugo Hérault

Gratuit pour les spectateurs ayant assisté au spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T20:45:00+02:00 – 2026-05-09T21:15:00+02:00
Fin : 2026-05-10T18:45:00+02:00 – 2026-05-10T19:15:00+02:00

Après les avoir admirés à l’œuvre dans la comédie musicale « Madgalena » de Villa-Lobos, allez à la rencontre des jeunes artistes d’Opéra Junior, leur chef de chœur et les équipes techniques qui ont travaillé sur le spectacle.

Opéra Comédie – Salon Victor Hugo Place de la Comédie – Montpellier 34000 Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenements/tous-a-lopera-2026/ »}]
Temps d’échange après le spectacle rencontre échange

Opéra Junior (c) Marc Ginot

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