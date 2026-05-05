Concert Vélo-Swing, Place Max Rouquette, Montpellier, Montpellier

Concert Vélo-Swing Dimanche 10 mai, 18h00 Place Max Rouquette, Montpellier Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T18:00:00+02:00 – 2026-05-10T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T18:00:00+02:00 – 2026-05-10T19:00:00+02:00

Ils sont partis de Barcelone et sur la route vers Livorno, ils font escale à Montpellier et proposent de faire un concert. Quelques morceaux swing, Brésil, Europe de l’est, valses, un peu de bal folk et quelques tarantelles… En tous les cas c’est dansant !

Vélo Swing est né en 2024 lors d’un premier voyage pédalé de Lecce (Pouilles) à Bologne (Emilie-Romagne) pour y rejoindre, avec instruments et bagages la vingtième Ciemmona*.

En 2025 on remet ça. La Ciemmona cette année là sera à Genova, qu’à celà ne tienne, nous pédalons de Caserta (Campanie) jusqu’à la capitale de la Ligurie, en semant nos notes par routes et chemins.

Des envies de mégalomanie s’emparent de nous… Nous décidons de faire la jonction entre la Criticona* à Barcelone, et la Ciemmona qui aura lieu à Livorno en cette année 2026. Un voyage qui durera un mois contre une quinzaine de jours pour les précédents. Mais pourquoi s’arrêter là? Alors, entre deux morceaux on vous racontera pourquoi, on vous dira comment, on vous fera goûter un peu de cette liberté, levant nos vers à l’humanité.

Vélo Swing c’est Iannis Ferrari (accordéon diatonique), Manu Ferrari (accordéon chromatique), Matteo Galli (contrebasse cyclopédique).

Place Max Rouquette, Montpellier Place Max Rouquette, Montpellier Montpellier 34967 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.velocite-montpellier.fr/event/velo-swing/ »}]

3 musiciens acoustiques en itinérance entre l’Espagne et l’Italie font escale à Montpellier pour un concert sur une place publique

Photo : Vélo-Swing