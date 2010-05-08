Montpellier

ATELIER COUTURE

48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-08 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-15 2026-05-20 2026-05-23 2026-05-28

Pour une initiation ou un perfectionnement, découvrez les points de base et techniques pour coudre en toute autonomie. Un apprentissage convivial et progressif et vous repartez avec un nouveau savoir faire et surtout votre création que vous aurez réalisée fièrement!

Pour une initiation ou un perfectionnement, découvrez les points de base et techniques pour coudre en toute autonomie. Un apprentissage convivial et progressif et vous repartez avec un nouveau savoir faire et surtout votre création que vous aurez réalisée fièrement!

Tarif 30€

Durée 2h

Matériel inclus

Débutants et intermédiaires

Dates

13/05 à 14h

06/05 à 19h

08/05 à 10h

12/05 à 10h30

15/05 à 16h

20/05 à 14h

23/05 à 10h

28/05 à 10h

Concept Store Le Repaire de Biivers

48 bis rue Roucher, Montpellier

Infos & inscriptions

Contact Tsiky

Téléphone 07 67 29 07 07

Email biivers.fr@gmail.com .

48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com

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English : ATELIER COUTURE

Whether you’re a beginner or an advanced sewer, discover the basic stitches and techniques you need to sew independently. A friendly and progressive learning experience, and you’ll leave with a new know-how and, above all, your own proud creation!

L’événement ATELIER COUTURE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT MONTPELLIER