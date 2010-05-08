Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ATELIER COUTURE Montpellier

ATELIER COUTURE Montpellier mercredi 6 mai 2026.

Adresse : 48 BIS Rue Roucher

Ville : 34000 Montpellier

Département : Hérault

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Tarif : 30 30

Montpellier

ATELIER COUTURE

48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-06 2026-05-08 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-15 2026-05-20 2026-05-23 2026-05-28

Pour une initiation ou un perfectionnement, découvrez les points de base et techniques pour coudre en toute autonomie. Un apprentissage convivial et progressif et vous repartez avec un nouveau savoir faire et surtout votre création que vous aurez réalisée fièrement!
Pour une initiation ou un perfectionnement, découvrez les points de base et techniques pour coudre en toute autonomie. Un apprentissage convivial et progressif et vous repartez avec un nouveau savoir faire et surtout votre création que vous aurez réalisée fièrement!

Tarif 30€
Durée 2h
Matériel inclus
Débutants et intermédiaires

Dates
13/05 à 14h
06/05 à 19h
08/05 à 10h
12/05 à 10h30
15/05 à 16h
20/05 à 14h
23/05 à 10h
28/05 à 10h

Concept Store Le Repaire de Biivers
48 bis rue Roucher, Montpellier

Infos & inscriptions

Contact Tsiky
Téléphone 07 67 29 07 07
Email biivers.fr@gmail.com   .

48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07  biivers.fr@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ATELIER COUTURE

Whether you’re a beginner or an advanced sewer, discover the basic stitches and techniques you need to sew independently. A friendly and progressive learning experience, and you’ll leave with a new know-how and, above all, your own proud creation!

L’événement ATELIER COUTURE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT MONTPELLIER

À voir aussi à Montpellier (Hérault)