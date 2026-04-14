Répétition ouverte, Le Corum – Salle Beracasa, Montpellier

Répétition ouverte Dimanche 10 mai, 14h30 Le Corum – Salle Beracasa Hérault

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T14:30:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T14:30:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00

Cyrille Tricoire De Haro, violoncelle solo supersoliste de l’Orchestre national Montpellier, ouvre exceptionnellement au public une répétition de son atelier de pratique instrumentale « À vos pupitres » réunissant 70 violoncellistes amateurs, de différents âges et niveaux.

Le Corum – Salle Beracasa Esplanade Charles De Gaulle, 34000, Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenements/tous-a-lopera-2026/ »}]

Accès à l’atelier des violoncelles amateurs violoncelle repetition

(c) OONM