Répétition ouverte, Le Corum – Salle Beracasa, Montpellier
Répétition ouverte, Le Corum – Salle Beracasa, Montpellier dimanche 10 mai 2026.
Répétition ouverte Dimanche 10 mai, 14h30 Le Corum – Salle Beracasa Hérault
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T14:30:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T14:30:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00
Cyrille Tricoire De Haro, violoncelle solo supersoliste de l’Orchestre national Montpellier, ouvre exceptionnellement au public une répétition de son atelier de pratique instrumentale « À vos pupitres » réunissant 70 violoncellistes amateurs, de différents âges et niveaux.
Le Corum – Salle Beracasa Esplanade Charles De Gaulle, 34000, Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenements/tous-a-lopera-2026/ »}]
Accès à l’atelier des violoncelles amateurs violoncelle repetition
(c) OONM
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