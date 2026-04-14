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Les secrets de la fosse, Opéra Comédie, Montpellier

Les secrets de la fosse, Opéra Comédie, Montpellier

Les secrets de la fosse, Opéra Comédie, Montpellier dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Opéra Comédie

Adresse : Place de la Comédie, 34000, Montpellier

Ville : 34062 Montpellier

Département : Hérault

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : Gratuit sur inscription

Les secrets de la fosse Dimanche 10 mai, 18h45, 19h15 Opéra Comédie Hérault

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T18:45:00+02:00 – 2026-05-10T19:15:00+02:00
Fin : 2026-05-10T19:15:00+02:00 – 2026-05-10T19:45:00+02:00

Après avoir assisté au spectacle « Madgalena », le public est invité en fosse par le chef d’orchestre Jérôme Pillement. Il fera visiter cet espace habituellement réservé aux artistes et partagera secrets et anecdotes sur la direction musicale.

Opéra Comédie Place de la Comédie, 34000, Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie
Rencontre avec le chef d’orchestre rencontre visite

Fosse Opéra Comédie (c) Marc Ginot

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