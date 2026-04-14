A Vélo !!, Allée alegria Beracasa, Montpellier
A Vélo !!, Allée alegria Beracasa, Montpellier dimanche 10 mai 2026.
A Vélo !! Dimanche 10 mai, 09h30 Allée alegria Beracasa Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T09:30:00+02:00 – 2026-05-10T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-10T09:30:00+02:00 – 2026-05-10T12:30:00+02:00
RANDONNEE VELO DE 20-25KMS.
balade en mode « cortege » encadrée par des educateurs club (s&écurisation franchissement carrefours…). Allure « balade » env 12-13km/h en moyenne.
depart de montpellier, sortie sur els alentours de montpellier pour faire découvrir quelques petites chemnis et retour.
Allée alegria Beracasa Maison du Lez Montpellier 34064 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « montpellierlanguedoccyclisme@gmail.com »}]
randonnée vélo (vtc / vtt) de 20-25kms.
club
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