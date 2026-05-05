Montpellier

GUINGUETTE DU LEZ

1076 Rue Jean-françois Breton Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Organisée par Agropol’Eat et le club de kayak 3MCK-UC, cette journée propose de découvrir le bord du Lez à travers plusieurs animations.

Jeudi 21 mai 2026 de 17h à 23h

Organisée par Agropol’Eat et le club de kayak 3MCK-UC, cette journée propose de découvrir le bord du Lez à travers plusieurs animations.

Au programme

– Exploration en kayak sur le Lez

– Visites Nature

– Concerts live et ambiance musicale

– Tournoi de pétanque

– Jeux pour enfants

– Repas convivial par Agropol’Eat x La Cantina x Fébéo x Les Jardins du Lunaret

L’entrée est libre, avec des réservations obligatoires pour certaines activités.

La réservation se fait en ligne .

1076 Rue Jean-françois Breton Montpellier 34090 Hérault Occitanie

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English : GUINGUETTE DU LEZ

Organized by Agropol?Eat and the 3MCK-UC kayak club, the day’s events include a number of activities on the banks of the Lez.

L’événement GUINGUETTE DU LEZ Montpellier a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT MONTPELLIER