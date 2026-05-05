GUINGUETTE DU LEZ Montpellier
GUINGUETTE DU LEZ Montpellier jeudi 21 mai 2026.
Montpellier
GUINGUETTE DU LEZ
1076 Rue Jean-françois Breton Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Organisée par Agropol’Eat et le club de kayak 3MCK-UC, cette journée propose de découvrir le bord du Lez à travers plusieurs animations.
Jeudi 21 mai 2026 de 17h à 23h
Organisée par Agropol’Eat et le club de kayak 3MCK-UC, cette journée propose de découvrir le bord du Lez à travers plusieurs animations.
Au programme
– Exploration en kayak sur le Lez
– Visites Nature
– Concerts live et ambiance musicale
– Tournoi de pétanque
– Jeux pour enfants
– Repas convivial par Agropol’Eat x La Cantina x Fébéo x Les Jardins du Lunaret
L’entrée est libre, avec des réservations obligatoires pour certaines activités.
La réservation se fait en ligne .
1076 Rue Jean-françois Breton Montpellier 34090 Hérault Occitanie
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English : GUINGUETTE DU LEZ
Organized by Agropol?Eat and the 3MCK-UC kayak club, the day’s events include a number of activities on the banks of the Lez.
L’événement GUINGUETTE DU LEZ Montpellier a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT MONTPELLIER
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