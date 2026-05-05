Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

GUINGUETTE DU LEZ Montpellier

GUINGUETTE DU LEZ Montpellier jeudi 21 mai 2026.

Adresse : 1076 Rue Jean-françois Breton

Ville : 34090 Montpellier

Département : Hérault

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Tarif :

Montpellier

GUINGUETTE DU LEZ

1076 Rue Jean-françois Breton Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Organisée par Agropol’Eat et le club de kayak 3MCK-UC, cette journée propose de découvrir le bord du Lez à travers plusieurs animations.
Jeudi 21 mai 2026 de 17h à 23h
Organisée par Agropol’Eat et le club de kayak 3MCK-UC, cette journée propose de découvrir le bord du Lez à travers plusieurs animations.

Au programme

– Exploration en kayak sur le Lez
– Visites Nature
– Concerts live et ambiance musicale
– Tournoi de pétanque
– Jeux pour enfants
– Repas convivial par Agropol’Eat x La Cantina x Fébéo x Les Jardins du Lunaret

L’entrée est libre, avec des réservations obligatoires pour certaines activités.
La réservation se fait en ligne   .

1076 Rue Jean-françois Breton Montpellier 34090 Hérault Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : GUINGUETTE DU LEZ

Organized by Agropol?Eat and the 3MCK-UC kayak club, the day’s events include a number of activities on the banks of the Lez.

L’événement GUINGUETTE DU LEZ Montpellier a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT MONTPELLIER

À voir aussi à Montpellier (Hérault)