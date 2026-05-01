DJIVANN EN CONCERT LE TOUR DU MONDE À VÉLO-PIANO Montpellier
DJIVANN EN CONCERT LE TOUR DU MONDE À VÉLO-PIANO Montpellier jeudi 28 mai 2026.
Montpellier
DJIVANN EN CONCERT LE TOUR DU MONDE À VÉLO-PIANO
1 Rue du Marché aux Bestiaux Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Djivann en concert Le tour du monde à vélo-piano ! À seulement 21 ans, Djivann, lauréat de la bourse Initiative Jeunes, a accompli une première mondiale un tour du monde à vélo avec un piano ! Son objectif ? Rendre la musique accessible à tous.
Djivann en concert Le tour du monde à vélo-piano !
Jeudi 28 mai 2026 19h-21h30
Maison pour Tous Frédéric Chopin Entrée gratuite
À seulement 21 ans, Djivann, lauréat de la bourse Initiative Jeunes, a accompli une première mondiale un tour du monde à vélo avec un piano ! Son objectif ? Rendre la musique accessible à tous.
Au fil de son aventure, il a récolté plus de 3 000 € et offert 3 pianos à des structures locales. De retour avec un album de compositions originales, il partage son périple à travers un concert unique, entre musique, anecdotes et échanges.
Au programme
• Concert de ses œuvres inspirées par les pays traversés
• Exposition photo immersive dans le jardin
• Échanges avec le public
Venez vivre cette aventure musicale !
Entrée libre sans réservation .
1 Rue du Marché aux Bestiaux Montpellier 34000 Hérault Occitanie mpt.chopin@montpellier.fr
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English :
Djivann in concert: Around the world by bicycle and piano! At just 21 years of age, Djivann, winner of the Initiative Jeunes grant, has achieved a world first: a round-the-world bicycle tour with a piano! His goal? To make music accessible to all.
L’événement DJIVANN EN CONCERT LE TOUR DU MONDE À VÉLO-PIANO Montpellier a été mis à jour le 2026-05-07 par 34 OT MONTPELLIER
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