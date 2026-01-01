FISE MONTPELLIER 2026

Berges du Lez Bassin Jacques Coeur Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-13

Du 13 au 17 mai 2026, Montpellier accueillera la 29ᵉ édition du FISE (Festival International des Sports Extrêmes), le plus grand festival mondial de sports urbains.

Du 13 au 17 mai 2026, Montpellier accueillera la 29ᵉ édition du FISE (Festival International des Sports Extrêmes), le plus grand festival mondial de sports urbains.

Pendant cinq jours, les rives du Lez vibreront au rythme des performances des meilleurs riders internationaux.

Disciplines au programme

• BMX Freestyle Park, Flatland et Street

• Skateboard

• Roller Freestyle

• Trottinette Freestyle

• Parkour

• Breaking

Que vous soyez passionné ou simple curieux, le FISE offre un spectacle époustouflant mêlant compétitions de haut niveau, initiations pour le public et animations variées (food court, chill zone). L’ambiance festive est renforcée par des soirées officielles animées par des DJ et de nombreuses autres surprises. .

Berges du Lez Bassin Jacques Coeur Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 40 15 35 contact@fise-events.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From May 13 to 17, 2026, Montpellier will host the 29 th edition of FISE (Festival International des Sports Extrêmes), the world’s biggest urban sports festival.

L’événement FISE MONTPELLIER 2026 Montpellier a été mis à jour le 2025-12-30 par 34 OT MONTPELLIER