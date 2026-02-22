LES BEAUX-ARTS LA RENAISSANCE D’UN QUARTIER Montpellier

LES BEAUX-ARTS LA RENAISSANCE D’UN QUARTIER

Laissez-vous guider dans le quartier des Beaux-Arts, depuis ses origines médiévales tournées vers la religion et l’artisanat, à son passé lié aux abattoirs, pour finir sur sa renaissance artistique et créative.

Visite en français

Partez à la découverte du quartier des Beaux-Arts ! Derrière son ambiance conviviale et ses terrasses animées se cache une histoire étonnante des origines médiévales tournées vers la religion et l’artisanat jusqu’à son passé plus méconnu lié aux abattoirs pour finir sur sa renaissance artistique et créative. Au fil de la balade, laissez-vous guider à travers ses rues pleines de charme, ses anecdotes insolites et son évolution fascinante. Une visite entre ombres et lumières, pour comprendre comment ce quartier aux airs de village est devenu l’un des préférés des Montpelliérains.

Sur réservation obligatoire

– Rendez-vous 10 minutes avant à l’ arrêt de tramway Corum (lignes 1, 2, 4) à côté des escaliers

– Gratuités enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte, détenteurs de la City Card.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum.

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide. .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

Let us guide you through the Beaux-Arts district, from its medieval origins in religion and craftsmanship, to its slaughterhouse past, and finally to its artistic and creative renaissance.

