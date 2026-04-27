ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ VOYAJOUONS Montpellier
ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ VOYAJOUONS Montpellier mercredi 13 mai 2026.
Montpellier
ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ VOYAJOUONS
48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Jeux de société Voyajouons
Jeux de société Voyajouons
Date Mardi 13/05
Heure 19h30
Durée 3h
Tarif 15€
Inclus Boisson offerte
Contenu Plusieurs types de jeux proposés
Concept Store Le Repaire de Biivers
48 bis rue Roucher, Montpellier
Infos & inscriptions
Contact Tsiky
Téléphone 07 67 29 07 07
Email biivers.fr@gmail.com .
48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Voyajouons board games
L’événement ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ VOYAJOUONS Montpellier a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- FESTIVAL DE CLOWN ANATOMIE D’UN CLOWN Montpellier 30 avril 2026
- JOURNÉE INTERNATIONALE DU JAZZ AU NINKASI MONTPELLIER Montpellier 30 avril 2026
- OPENING OPEN AIR X BLACKHOUSE Montpellier 30 avril 2026
- CONFÉRENCE LES COURS MARTIALES DE L’HÉRAULT À LA LIBÉRATION Montpellier 30 avril 2026
- CONCERT À MONTPELLIER DEBUSSY, RAVEL, BIZET, AZNAVOUR, SAINT-SAËNS, DUTILLEUX Montpellier 30 avril 2026