Montpellier

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ VOYAJOUONS

48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Jeux de société Voyajouons

Jeux de société Voyajouons

Date Mardi 13/05

Heure 19h30

Durée 3h

Tarif 15€

Inclus Boisson offerte

Contenu Plusieurs types de jeux proposés

Concept Store Le Repaire de Biivers

48 bis rue Roucher, Montpellier

Infos & inscriptions

Contact Tsiky

Téléphone 07 67 29 07 07

Email biivers.fr@gmail.com .

48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Voyajouons board games

L’événement ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ VOYAJOUONS Montpellier a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT MONTPELLIER