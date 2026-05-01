Montpellier

LE BULLE DINGUE COMEDY CLUB X LA JOKEBOX

12 Rue du Pila Saint Gély Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

13 mai 2026: Le Bulle Dingue COMEDY CLUB x La Jokebox

6 humoristes Entrée gratuite sortie au chapeau

27 mai 2026: Le Bulle Dingue COMEDY CLUB x La Jokebox

6 humoristes Entrée gratuite Sortie au chapeau

Début à 20h30 .

12 Rue du Pila Saint Gély Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : LE BULLE DINGUE COMEDY CLUB X LA JOKEBOX

may 13, 2026: Le Bulle Dingue COMEDY CLUB x La Jokebox

6 comedians Free admission by hat-trick

L’événement LE BULLE DINGUE COMEDY CLUB X LA JOKEBOX Montpellier a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OT MONTPELLIER