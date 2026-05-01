LE BULLE DINGUE COMEDY CLUB X LA JOKEBOX Montpellier
LE BULLE DINGUE COMEDY CLUB X LA JOKEBOX Montpellier mercredi 27 mai 2026.
Montpellier
LE BULLE DINGUE COMEDY CLUB X LA JOKEBOX
12 Rue du Pila Saint Gély Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
13 mai 2026: Le Bulle Dingue COMEDY CLUB x La Jokebox
6 humoristes Entrée gratuite sortie au chapeau
27 mai 2026: Le Bulle Dingue COMEDY CLUB x La Jokebox
6 humoristes Entrée gratuite Sortie au chapeau
Début à 20h30 .
12 Rue du Pila Saint Gély Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English : LE BULLE DINGUE COMEDY CLUB X LA JOKEBOX
may 13, 2026: Le Bulle Dingue COMEDY CLUB x La Jokebox
6 comedians Free admission by hat-trick
L’événement LE BULLE DINGUE COMEDY CLUB X LA JOKEBOX Montpellier a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OT MONTPELLIER
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