Montpellier

APÉRO VOYAGE WHAT A TRIP

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Les Apéros Voyage reviennent à Montpellier ! On vous donne rendez-vous à la Halle Tropisme pour une soirée conviviale autour du Foodisme et du voyage voyager autrement, prendre le temps… et découvrir d’autres cultures à travers la gastronomie.

Les Apéros Voyage reviennent à Montpellier ! On vous donne rendez-vous à la Halle Tropisme pour une soirée conviviale autour du Foodisme et du voyage voyager autrement, prendre le temps… et découvrir d’autres cultures à travers la gastronomie.

Venez échanger vos expériences, partager vos anecdotes et parler de vos projets de voyage dans une ambiance détendue. C’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres passionnés, de faire de belles rencontres et peut-être de repartir avec des idées folles pour vos prochaines aventures !

Quand ? Jeudi 21 mai à partir de 19h

Combien ? C’est gratuit !

Mais c’est toujours plus simple pour nous si vous vous inscrivez.

Au programme

► Projection en plein air du film Sur la route des saveurs de Sacha Benitah

► Food Afrique centrale

►Discussions autour du foodisme et du voyage

►Partage de conseils, bons plans et anecdotes De belles rencontres entre voyageurs

Inscrivez-vous et venez trinquer avec nous ! .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Apéros Voyage returns to Montpellier! Rendezvous at Halle Tropisme for a convivial evening of food and travel: travel differently, take your time? and discover other cultures through gastronomy.

L’événement APÉRO VOYAGE WHAT A TRIP Montpellier a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT MONTPELLIER