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L’Opéra Comédie et ses coulisses, Opéra Comédie, Montpellier

L’Opéra Comédie et ses coulisses, Opéra Comédie, Montpellier

L’Opéra Comédie et ses coulisses, Opéra Comédie, Montpellier samedi 9 mai 2026.

Lieu : Opéra Comédie

Adresse : Place de la Comédie, 34000, Montpellier

Ville : 34062 Montpellier

Département : Hérault

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : Gratuit sur réservation

L’Opéra Comédie et ses coulisses 9 et 10 mai Opéra Comédie Hérault

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T09:30:00+02:00 – 2026-05-10T15:00:00+02:00

Opéra Comédie Place de la Comédie, 34000, Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenements/tous-a-lopera-2026/ »}]
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(c) OONM

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