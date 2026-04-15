L’Opéra Comédie et ses coulisses, Opéra Comédie, Montpellier
L’Opéra Comédie et ses coulisses, Opéra Comédie, Montpellier samedi 9 mai 2026.
L’Opéra Comédie et ses coulisses 9 et 10 mai Opéra Comédie Hérault
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T09:30:00+02:00 – 2026-05-10T15:00:00+02:00
Opéra Comédie Place de la Comédie, 34000, Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenements/tous-a-lopera-2026/ »}]
Visites guidées avec un médiateur visite histoire
(c) OONM
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