L’Opéra Comédie et ses coulisses, Opéra Comédie, Montpellier

L’Opéra Comédie et ses coulisses 9 et 10 mai Opéra Comédie Hérault

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T09:30:00+02:00 – 2026-05-10T15:00:00+02:00

Opéra Comédie Place de la Comédie, 34000, Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenements/tous-a-lopera-2026/ »}]

Visites guidées avec un médiateur visite histoire

(c) OONM