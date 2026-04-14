Confessions nocturnes, Opéra Comédie, Montpellier
Confessions nocturnes, Opéra Comédie, Montpellier samedi 9 mai 2026.
Confessions nocturnes 9 et 10 mai Opéra Comédie Hérault
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T09:30:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T14:30:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00
La réalisatrice sonore en résidence Chloé Kobuta tend son micro et invite les spectateurs à se confier sur ce que leur inspire la nuit. Ces confessions personnelles nourriront une nouvelle création sonore présentée lors de la saison 2026 – 27.
Opéra Comédie Place de la Comédie, 34000, Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenements/tous-a-lopera-2026/ »}]
Création sonore participative
(c) Sarah Lechere
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