Confessions nocturnes, Opéra Comédie, Montpellier

Confessions nocturnes 9 et 10 mai Opéra Comédie Hérault

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T09:30:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T14:30:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

La réalisatrice sonore en résidence Chloé Kobuta tend son micro et invite les spectateurs à se confier sur ce que leur inspire la nuit. Ces confessions personnelles nourriront une nouvelle création sonore présentée lors de la saison 2026 – 27.

Opéra Comédie Place de la Comédie, 34000, Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenements/tous-a-lopera-2026/ »}]

Création sonore participative

(c) Sarah Lechere