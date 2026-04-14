Visite libre de l’Opéra Comédie, Opéra Comédie, Montpellier
Visite libre de l’Opéra Comédie, Opéra Comédie, Montpellier samedi 9 mai 2026.
Visite libre de l’Opéra Comédie 9 et 10 mai Opéra Comédie Hérault
Gratuit sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T09:30:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00
Opéra Comédie Place de la Comédie, 34000, Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie
Week-end portes ouvertes visite patrimoine
(c) OONM
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