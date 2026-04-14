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Visite libre de l’Opéra Comédie, Opéra Comédie, Montpellier

Visite libre de l’Opéra Comédie, Opéra Comédie, Montpellier

Visite libre de l’Opéra Comédie, Opéra Comédie, Montpellier samedi 9 mai 2026.

Lieu : Opéra Comédie

Adresse : Place de la Comédie, 34000, Montpellier

Ville : 34062 Montpellier

Département : Hérault

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : Gratuit sans réservation

Visite libre de l’Opéra Comédie 9 et 10 mai Opéra Comédie Hérault

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T09:30:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00

Opéra Comédie Place de la Comédie, 34000, Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie
Week-end portes ouvertes visite patrimoine

(c) OONM

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