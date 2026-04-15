Happening cuivré, Parvis de l’Opéra, Montpellier

Happening cuivré Samedi 9 mai, 12h30 Parvis de l’Opéra Hérault

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T12:30:00+02:00 – 2026-05-09T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T12:30:00+02:00 – 2026-05-09T13:00:00+02:00

Les trombones et tubas amateurs de l’atelier « Sortons de coulisses » proposent un moment musical festif sur le Parvis de l’Opéra Comédie. Laissez-vous emporter par l’énergie contagieuse de 80 musiciens amateurs, âgés de 8 à 80 ans. Au programme : plusieurs extraits musicaux de comédies musicales.

Parvis de l’Opéra Place de la Comédie, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie

Performance en plein performance amateurs

OONM