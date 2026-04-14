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Chantez avec Opéra Junior !, Opéra Comédie – Salle Molière, Montpellier

Chantez avec Opéra Junior !, Opéra Comédie – Salle Molière, Montpellier

Chantez avec Opéra Junior !, Opéra Comédie – Salle Molière, Montpellier samedi 9 mai 2026.

Lieu : Opéra Comédie - Salle Molière

Adresse : Place Molière, 34000, Montpellier

Ville : 34062 Montpellier

Département : Hérault

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif : Gratuit sur réservation

Chantez avec Opéra Junior ! Samedi 9 mai, 10h00, 11h15 Opéra Comédie – Salle Molière Hérault

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T10:45:00+02:00
Fin : 2026-05-09T11:15:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Les jeunes et talentueux chanteurs d’Opéra Junior et leur chef de chœur, Albert Alcaraz, invitent le public à un atelier portes ouvertes autour du chant.

Opéra Comédie – Salle Molière Place Molière, 34000, Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenements/tous-a-lopera-2026/ »}]
Atelier participatif chant atelier

(c) OONM

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