EXPOSITION MORPHOSE URBAINE DR SPEED Montpellier
EXPOSITION MORPHOSE URBAINE DR SPEED Montpellier mardi 9 juin 2026.
Montpellier
EXPOSITION MORPHOSE URBAINE DR SPEED
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04
espace balcon
Domaine Départemental Pierresvives
Montpellier
Du mardi 9 juin au samedi 25 juillet 2026
Entrée libre et gratuite du mardi au samedi de 10h à 19h
Photographe montpelliérain, lauréat de plusieurs prix internationaux, Dr Speed explore depuis plus de vingt ans la rencontre entre photographie urbaine et art numérique. Son regard à la fois scientifique et poétique, capte l’énergie des villes en mouvement à travers des compositions en pose longue ou des montages numériques qui brouillent la frontière entre le réel et l’imaginaire.
L’exposition réunit une sélection de photos centrée sur la manière et la vitesse de la ville contemporaine qui interroge la transformation urbaine et la place de l’humain dans le paysage. .
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr
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English :
L’événement EXPOSITION MORPHOSE URBAINE DR SPEED Montpellier a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 PIERRESVIVES
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