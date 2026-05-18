Montpellier

EXPOSITION MORPHOSE URBAINE DR SPEED

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04

espace balcon

Domaine Départemental Pierresvives

Montpellier

Du mardi 9 juin au samedi 25 juillet 2026

Entrée libre et gratuite du mardi au samedi de 10h à 19h

Photographe montpelliérain, lauréat de plusieurs prix internationaux, Dr Speed explore depuis plus de vingt ans la rencontre entre photographie urbaine et art numérique. Son regard à la fois scientifique et poétique, capte l’énergie des villes en mouvement à travers des compositions en pose longue ou des montages numériques qui brouillent la frontière entre le réel et l’imaginaire.

L’exposition réunit une sélection de photos centrée sur la manière et la vitesse de la ville contemporaine qui interroge la transformation urbaine et la place de l’humain dans le paysage. .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr

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L’événement EXPOSITION MORPHOSE URBAINE DR SPEED Montpellier a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 PIERRESVIVES