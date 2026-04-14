Découverte du Jardin de l’hôtel Haguenot, Jardin de l’hôtel Haguenot, Montpellier

Découverte du Jardin de l’hôtel Haguenot Dimanche 7 juin, 14h00 Jardin de l’hôtel Haguenot Hérault

3€ par personne, gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visites guidées à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.

Construite aux portes de Montpellier pour le professeur Henri Haguenot, doyen de la faculté de médecine, l’Hôtel Haguenot, « maison des champs » du XVIIIe siècle, est réalisé par Jean-Antoine Giral, futur architecte de la place Royale du Peyrou, qui aménage également les jardins.

Déambulation dans les jardins en terrasses d’inspiration italienne, qui abritent aujourd’hui différents lauriers (roses, sauce, cerise), des arbres fruitiers et des agrumes, des plantes grasses et des fleurs, ainsi que des poteries et des vases de pierre.

Le décor sculpté se compose d’une fontaine à l’italienne et d’une grotte baroque.

Jardin de l’hôtel Haguenot 3 rue Clapiés, 34000 Montpellier Montpellier 34967 Centre Hérault Occitanie 06 19 07 27 58 Ce jardin privé de 2 000 mètres carrés en terrasses entoure une « maison des champs » créé par l’architecte Jean-Antoine Giral au XVIIIe siècle. Il abrite aujourd’hui divers lauriers (roses, sauce, cerise), arbres fruitiers et agrumes, plantes grasses, fleurs (roses, tulipes, géraniums…), poteries et vases de pierre. Un splendide décor sculpté composé d’une fontaine à l’italienne adossée au mur, ornée de dauphins, et d’un nymphée baroque en forme de grotte vous accueilleront.

Ouvert toute l’année sauf en août sur demande. Centre ville de Montpellier en contrebas du Peyrou. Bus 6 et 7 arrêt Peyrou Arc de Triomphe.

L’Hôtel Haguenot est maintenant desservi par les lignes de Tram suivantes :

Ligne 3 arrêt « Plan Cabannes »

Lignes 4 et 5 (nouvelle) arrêt « Peyrou Arc de Triomple »

Visites guidées à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.

©Antoine de Parseval