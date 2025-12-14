LORIE PARTY 2026 Montpellier
LORIE PARTY 2026 Montpellier dimanche 7 juin 2026.
2733 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault
Tarif : 45 – 45 – 65 EUR
Début : 2026-06-07
Lorie vous invite à une soirée haute en couleur et en fête ! Ce sera une expérience atypique, un mélange de concert, show, club et party, avec tous ses plus grands tubes que vous attendez avec impatience.
Préparez vous pour un moment de joie, de complicité et d’émotions inoubliables !
Réservation place pmr
julie@adamconcerts.com
à 18h .
English :
Lorie invites you to an evening of color and celebration! It’ll be an atypical experience, a mix of concert, show, club and party, with all the greatest hits you’ve been waiting for.
