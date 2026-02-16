MAX ROUQUETTE AUTEUR, OCCITAN ET MÉDECIN Montpellier

MAX ROUQUETTE AUTEUR, OCCITAN ET MÉDECIN

Square Dominique Bagouet Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-16 2026-05-20

Pour commémorer les 20 ans de sa disparition, suivez une balade littéraire inédite sur les traces de Max Rouquette (1908-2005), écrivain local de renommée internationale. Avec un guide conférencier et un comédien, sillonnez les rues de Montpellier pour découvrir des étapes majeures de sa vie et des thématiques qui lui ont été chères.

Visite en français

Laissez-vous porter par ses mots lus en français et occitan, sa langue de cœur. Un parcours poétique entre ville et jardins pour vous familiariser avec l’univers onirique de l’auteur de “Vert Paradis”.

Réservation obligatoire

INFORMATIONS

-Rendez-vous 10 min avant la visite A côté de l’église Saint-Roch Square Dominique Bagouet, Montpellier .

Square Dominique Bagouet Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

To commemorate the 20th anniversary of his death, follow in the footsteps of Max Rouquette (1908-2005), a local writer of international renown. Accompanied by a guide and actor, explore the streets of Montpellier to discover the major stages in his life and the themes that were dear to him.

