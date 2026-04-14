Musée sans exception, Musée Fabre, Montpellier

Musée sans exception Samedi 23 mai, 19h00 Musée Fabre Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Cet accrochage réunit une sélection des productions réalisées par les publics au cours de l’année 2025-2026 dans les ateliers du musée.

Musée Fabre 39 Boulevard de Bonnes Nouvelles, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0467148300 https://www.museefabre.fr Riches collections de peintures de toutes les écoles : œuvres italiennes des XVIe et des XVIIe siècles, beaux tableaux espagnols et flamands, l’école hollandaise est représentée par ses meilleurs maîtres, mais la place prépondérante est occupée par la peinture française du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Collection de dessins italiens et français du XVIIe au XIXe siècle. Sculptures bronzes, céramique italienne et française. Tramway lignes 1, 2 stations Comédie et Corum, ligne 4 station Corum.

Cet accrochage réunit une sélection des productions réalisées par les publics au cours de l’année 2025-2026 dans les ateliers du musée.

©Montpellier 3 M