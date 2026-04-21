LÂCHER LE PERFECTIONNISME — ASTUCES BOUDDHISTES Montpellier

Montpellier

LÂCHER LE PERFECTIONNISME — ASTUCES BOUDDHISTES

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Le Samedi 16 mai | 10h-11h15 11h45-13h

Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.

Le perfectionnisme nous emprisonne souvent dans une quête épuisante et une insatisfaction permanente.

Le Samedi 16 mai | 10h-11h15 11h45-13h

Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.

Le perfectionnisme nous emprisonne souvent dans une quête épuisante et une insatisfaction permanente.

À travers la sagesse bouddhiste, cette matinée propose des méthodes pour transformer cette exigence rigide en une aspiration joyeuse et bienveillante. Apprenez à accepter vos limites avec sérénité pour enfin libérer votre potentiel sans vous stresser.

• Transformer l’auto-critique en auto-bienveillance.

• Cultiver la joie de l’effort sans l’obsession du résultat.

• Trouver l’équilibre entre excellence et paix intérieure.

Réservation Réservation sur notre site ou sur place au 15 rue du Faubourg Boutonnet.

Le Centre Centre bouddhiste ouvert à tous pour apprendre à cultiver un esprit heureux et altruiste à travers la méditation.

L’enseignant Kadam Olivier Terreault transmet avec humour et dynamisme 30 ans de pratique pour rendre la sagesse bouddhiste accessible à tous.

Tarifs 20€ (18€ réduit). Personne n’est refusé par manque de moyens. .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday, May 16 | 10h-11h15 11h45-13h

Each session is different, follows on from each other and complements each other for a progressive experience.

Perfectionism often traps us in an exhausting quest and permanent dissatisfaction.

L’événement LÂCHER LE PERFECTIONNISME — ASTUCES BOUDDHISTES Montpellier a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 OT MONTPELLIER