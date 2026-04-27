Montpellier

LE NECTAR DES DIEUX

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10

Une histoire du vin, sans gueule de bois !

Comédie d’un nouveau genre, Le Nectar des Dieux est une invitation au partage, de bouteilles et de savoir.

Deux hommes nous racontent le Vin et ce qu’Il raconte de nous, le tout sur un ton léger et plein d’humour.

Une histoire du vin, sans gueule de bois !

Comédie d’un nouveau genre, Le Nectar des Dieux est une invitation au partage, de bouteilles et de savoir.

Deux hommes nous racontent le Vin et ce qu’Il raconte de nous, le tout sur un ton léger et plein d’humour.

Au cours de cette véritable performance d’acteurs, on croisera plusieurs dizaines de personnages qui ont fait la grande Histoire du vin.

César, Dom Pérignon ou encore Marie-Antoinette viendront ainsi égayer cette traversée de 10 000 ans d’histoire, si bien que le spectateur n’aura plus qu’une envie déboucher une bouteille et refaire le monde.

Durée 1h05 À partir de 10 ans .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

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English :

A history of wine, without the hangover!

A new kind of comedy, Le Nectar des Dieux is an invitation to share bottles and knowledge.

Two men tell us about wine and what it says about us, all in a light, humorous tone.

L’événement LE NECTAR DES DIEUX Montpellier a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT MONTPELLIER