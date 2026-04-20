Montpellier

CONGRÉS DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE NARCOLEPSIE-CATAPLEXIE

6 Rue de la Spirale Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

L’Association Française de Narcolepsie-Cataplexie fête ses 40 ans à Montpellier, siège de l’association. Son congrès a lieu les 8 et 9 mai 2026 à l’Hôtel Mercure Centre.

L’Association Française de Narcolepsie-Cataplexie fête ses 40 ans à Montpellier, siège de l’association. Son congrès a lieu les 8 et 9 mai 2026 à l’Hôtel Mercure Centre.

Conférences et ateliers spécifiques animent la journée et sont proposés à la centaine de participants attendus. Il est ouvert à tout public.

Ces rendez-vous sont importants pour permettre aux adhérents et autres publics de s’informer, de se rencontrer, d’échanger.

Participation libre Sur inscription .

6 Rue de la Spirale Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 83 66 10 75 secretariat@anc-narcolepsie.com

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English :

The Association Française de Narcolepsie-Cataplexie celebrates its 40th anniversary in Montpellier, the association’s headquarters. Its congress takes place on May 8 and 9, 2026 at the Hôtel Mercure Centre.

L’événement CONGRÉS DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE NARCOLEPSIE-CATAPLEXIE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-20 par 34 OT MONTPELLIER