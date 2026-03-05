ATELIER ACCORDS VINS ET FROMAGES AVEC ARTHUR, SOMMELIER, MONTPELLIER CENTRE Montpellier

ATELIER ACCORDS VINS ET FROMAGES AVEC ARTHUR, SOMMELIER, MONTPELLIER CENTRE

12 Rue Durand Montpellier Hérault

Tarif : 50 – 50 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-03-21 2026-04-18 2026-05-02 2026-05-23

Plongez dans l’univers des accords vin et fromage avec Arthur et vivez une expérience gustative complète, pensée pour comprendre et ressentir l’harmonie entre arômes et textures.

Déroulé de l’atelier

• Accueil et introduction retrouvez Arthur à la cave Spiritus, en plein cœur de Montpellier, et découvrez le déroulé de l’atelier ainsi que les grands principes de la dégustation.

• Les bases des accords vin et fromage apprenez les règles fondamentales des accords mets-vins et les spécificités propres aux accords avec le fromage.

• Découverte des profils explorez les différents profils de vins et les grandes familles de fromages pour mieux comprendre leurs caractéristiques aromatiques.

• Dégustation guidée dégustez 5 vins et 5 fromages. Pour chaque accord, Arthur vous présente l’origine, la fabrication et les particularités du fromage, ainsi que la région, les cépages et le profil aromatique du vin, puis vous guide pour comprendre comment les saveurs s’harmonisent.

• Types d’accords identifiez et comparez les accords de similitude, de contraste et les accords plus originaux, à l’aide de supports pédagogiques (schéma de vinification, carte de France, roue des arômes).

À la fin de l’atelier, repartez avec des clés concrètes pour réussir vos accords vin et fromage et reproduire cette expérience gourmande en toute confiance.

Durée 2h

Le tarif est de 50€ personne

Les prochaines dates sont

Samedi 21 mars à 19h

Samedi 18 avril à 19h

Samedi 2 mai à 19h

Samedi 23 mai à 19h

Sur réservation .

12 Rue Durand Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 61 70 40 30 laviedesvins.events@gmail.com

English :

Dive into the world of wine and cheese pairing with Arthur and enjoy a complete taste experience, designed to help you understand and feel the harmony between aromas and textures.

