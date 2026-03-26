TOUR POUR LA VIE Montpellier
TOUR POUR LA VIE Montpellier samedi 16 mai 2026.
TOUR POUR LA VIE
5 Rue du Pas du Loup Montpellier Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Exposition de voitures de luxe au profit des enfants malades et en situation de handicap
Exposition de voitures de luxe au profit des enfants malades et en situation de handicap
Le programme de l’événement
Exposition de voitures de sport (14h-18h)
Le cœur de l’événement présente des véhicules d’exception.
L’entrée est gratuite pour les enfants et adolescents malades ou en situation de handicap (avec accompagnement adapté), tandis que l’entrée adulte est à partir de 5 €
Tombola solidaire (18h-19h30)
Une tombola attractive est organisée avec 5/6 lots d’exceptions fournis par nos partenaires. La participation sera de 5 €
Entrée 5€ adultes/gratuit enfants
Inscription En ligne sur le site internet à venir prochainement
Un après-midi de bonheur pour les enfants malades et en situation de handicap, et une récolte de fonds reversée à nos associations partenaires. .
5 Rue du Pas du Loup Montpellier 34070 Hérault Occitanie corentin.camachon@gmail.com
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English :
Luxury car show to benefit sick and disabled children
L’événement TOUR POUR LA VIE Montpellier a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 OT MONTPELLIER
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