HEALTHY VILLAGE 2026 Montpellier
HEALTHY VILLAGE 2026 Montpellier samedi 16 mai 2026.
Montpellier
HEALTHY VILLAGE 2026
1348 Avenue Raymond Dugrand Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-16
La 4ème édition du HEALTHY VILLAGE revient au Marché du Lez, le samedi 16 et dimanche 17 mai 2026, un lieu de vie dynamique et créatif à Montpellier !
Ne manquez pas cet événement incontournable dédié à la santé, la beauté, la forme et le bien-être.
La 4ème édition du HEALTHY VILLAGE revient au Marché du Lez, le samedi 16 et dimanche 17 mai 2026, un lieu de vie dynamique et créatif à Montpellier !
Ne manquez pas cet événement incontournable dédié à la santé, la beauté, la forme et le bien-être.
Au programme
►Ateliers démos sports Fitness, électrostimulation, danses, coaching…
►Ateliers bien-être du corps Yoga, Méditation, reiki,…
►Pop-up stands Produits bio, cosmétiques naturels, accessoires bien-être & sport,
alimentation saine…
►Démonstrations et conseils médecines douces, relaxation, soins énergétiques,
techniques alternatives, bien vieillir…
Entrée libre et accessible à tous ! Accès PMR possible .
1348 Avenue Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
The 4th edition of the HEALTHY VILLAGE returns to the Marché du Lez, on Saturday 16th and Sunday 17th May 2026, a dynamic and creative place to live in Montpellier!
Don’t miss this not-to-be-missed event dedicated to health, beauty, fitness and well-being.
L’événement HEALTHY VILLAGE 2026 Montpellier a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT MONTPELLIER
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