Montpellier

HEALTHY VILLAGE 2026

1348 Avenue Raymond Dugrand Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

La 4ème édition du HEALTHY VILLAGE revient au Marché du Lez, le samedi 16 et dimanche 17 mai 2026, un lieu de vie dynamique et créatif à Montpellier !

Ne manquez pas cet événement incontournable dédié à la santé, la beauté, la forme et le bien-être.

La 4ème édition du HEALTHY VILLAGE revient au Marché du Lez, le samedi 16 et dimanche 17 mai 2026, un lieu de vie dynamique et créatif à Montpellier !

Ne manquez pas cet événement incontournable dédié à la santé, la beauté, la forme et le bien-être.

Au programme

►Ateliers démos sports Fitness, électrostimulation, danses, coaching…

►Ateliers bien-être du corps Yoga, Méditation, reiki,…

►Pop-up stands Produits bio, cosmétiques naturels, accessoires bien-être & sport,

alimentation saine…

►Démonstrations et conseils médecines douces, relaxation, soins énergétiques,

techniques alternatives, bien vieillir…

Entrée libre et accessible à tous ! Accès PMR possible .

1348 Avenue Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

The 4th edition of the HEALTHY VILLAGE returns to the Marché du Lez, on Saturday 16th and Sunday 17th May 2026, a dynamic and creative place to live in Montpellier!

Don’t miss this not-to-be-missed event dedicated to health, beauty, fitness and well-being.

L’événement HEALTHY VILLAGE 2026 Montpellier a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT MONTPELLIER