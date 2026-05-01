Montpellier

CRÉATION ÉTUDIANTE UN CADEAU PARTICULIER

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Quand un cadeau dynamite votre soirée

Dans cette comédie contemporaine, Éric fête ses cinquante en compagnie de sa femme et de son meilleur ami.

Quand un cadeau dynamite votre soirée

Dans cette comédie contemporaine, Éric fête ses cinquante en compagnie de sa femme et de son meilleur ami.

Le cadeau de ce dernier va bouleverser la soirée en engageant une série de discussion et débats qui vont permettre à Éric de redécouvrir ses proches pour qui ils sont devenus plutôt que l’image figée qu’il s’était fait d’eux.

Riche en rebondissements ce huis-clos voit des répliques aiguisées fuser d’un personnage à un autre. Le sarcasme y montre la capacité de changer, des individus comme des groupes. Une comédie qui sait faire rire dans la finesse !

Durée 1h-A partir de 12 ans .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

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English :

When a gift blows up your party

In this contemporary comedy, Eric celebrates his fiftieth birthday with his wife and best friend.

L’événement CRÉATION ÉTUDIANTE UN CADEAU PARTICULIER Montpellier a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT MONTPELLIER