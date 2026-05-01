CRÉATION ÉTUDIANTE UN CADEAU PARTICULIER Montpellier
CRÉATION ÉTUDIANTE UN CADEAU PARTICULIER Montpellier samedi 16 mai 2026.
Montpellier
CRÉATION ÉTUDIANTE UN CADEAU PARTICULIER
17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Quand un cadeau dynamite votre soirée
Dans cette comédie contemporaine, Éric fête ses cinquante en compagnie de sa femme et de son meilleur ami.
Quand un cadeau dynamite votre soirée
Dans cette comédie contemporaine, Éric fête ses cinquante en compagnie de sa femme et de son meilleur ami.
Le cadeau de ce dernier va bouleverser la soirée en engageant une série de discussion et débats qui vont permettre à Éric de redécouvrir ses proches pour qui ils sont devenus plutôt que l’image figée qu’il s’était fait d’eux.
Riche en rebondissements ce huis-clos voit des répliques aiguisées fuser d’un personnage à un autre. Le sarcasme y montre la capacité de changer, des individus comme des groupes. Une comédie qui sait faire rire dans la finesse !
Durée 1h-A partir de 12 ans .
17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
When a gift blows up your party
In this contemporary comedy, Eric celebrates his fiftieth birthday with his wife and best friend.
L’événement CRÉATION ÉTUDIANTE UN CADEAU PARTICULIER Montpellier a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- JOUR NATIONAL DE L’ORGUE Montpellier 9 mai 2026
- DÎNER SPECTACLE MENTALISME Montpellier 9 mai 2026
- FESTIVAL SAPERLIPOPETTE 2026 Montpellier 9 mai 2026
- SPEED DATING NOUVELLE GÉNÉRATION 45 ANS-65 ANS AVEC SOIRÉE DANSANTE Montpellier 9 mai 2026
- AU CŒUR DU LARZAC ROQUEFORT, VILLAGE TEMPLIER ET LAC DU SALAGOU AVEC TERRA IMMERS’ Montpellier 9 mai 2026