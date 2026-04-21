Montpellier

L’ÉGLISE SAINT-ROCH VISITE ADAPTÉE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL OU PSYCHIQUE

4 Rue Vallat Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-05-16 2026-06-13 2026-07-18 2026-08-08 2026-09-12

Laissez-vous conter l’histoire insolite de l’église Saint-Roch et de son saint, personnage emblématique de Montpellier.

Visite adaptée aux personnes en situation de handicap mental ou psychique.

Laissez-vous conter l’histoire insolite de l’église Saint-Roch et de son saint, personnage emblématique de Montpellier.

RDV devant l’église Saint-Roch

Place Saint-Roch, Montpellier

Réservation obligatoire

Nombre max de participants (accompagnateurs inclus) 30 personnes

Afin de garantir les meilleures conditions de visite, la présence d’un accompagnateur pour chaque participant est requise.

Tarif unique 10€

Accompagnateur gratuit dans la limite d’un accompagnateur par personne en situation de handicap.

BON PLAN Profitez de 10% de remise sur tous les produits de la boutique (sauf tickets de transports), sur présentation de votre bon de réservation pour une visite guidée (voucher). .

4 Rue Vallat Montpellier 34000 Hérault Occitanie groupes@ot-montpellier.fr

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English :

Discover the unusual history of Saint-Roch church and its saint, an emblematic figure of Montpellier.

L’événement L’ÉGLISE SAINT-ROCH VISITE ADAPTÉE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL OU PSYCHIQUE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 OT MONTPELLIER